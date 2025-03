Reggina-Vibonese, Ginobili: “abbiamo avuto un po’ di ansia”. E De Felice è convinto: “il Siracusa…”

StrettoWeb

Dopo Reggina-Vibonese, come di consueto a ogni fine gara, le parole dei protagonisti in zona mista a Radio Febea. Mister Ginobili, che ha sostituito lo squalificato Trocini, ha evidenziato come sia subentrata un po’ di “ansia da risultato” nella ripresa, per via dell’affanno nel contenere una Vibonese arrembante. “L’obbligo di vincere ci ha giocato un brutto scherzo”, ha detto. Il patron Ballarino invece ha sottolineato come in settimana ci siano stati vari acciaccati: “abbiamo avuto qualche acciacco in settimana, Ragusa si è allenato solo da giovedì”.

De Felice, al suo primo gol in amaranto, è certo di un passo falso del Siracusa fino alla fine. “I conti si fanno alla fine, prima o poi il Siracusa dovrà sbagliare e sbaglierà, noi saremo pronti. Sono di Scafati e spero in un piacere dei miei compaesani”, ha affermato l’attaccante in riferimento al match tra Siracusa e Scafatese.

