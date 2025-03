Risultati Serie D, il Siracusa vince nel finale (ma l’arbitro si infortuna) e resta a +4 sulla Reggina. La classifica

StrettoWeb

Convitto scaccia gli incubi e regala al Siracusa il successo a Licata, maturato all’80’. Gli aretusei hanno rischiato di farsi avvicinare dalla Reggina, vittoriosa contro la Vibonese. Ma proprio l’ex Vibonese alla fine ha tolto le castagne dal fuoco ai suoi: così la squadra siciliana resta a +4 sugli amaranto, anche se sempre con una gara in più. Al “Liotta”, tra l’altro, finale lunghissimo: proprio al 90′ un infortunio all’arbitro ha costretto lo stesso a sospendere il match per un bel po’ di minuti, prima di riprenderlo per portarlo a conclusione in maniera limitata, zoppicando.

Nelle altre sfide, tris della Scafatese. Pareggiano Sambiase e Paternò, mentre la Nissa perde a Ragusa. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D, 29ª giornata

Domenica 30 marzo

Ore 15.00

Acireale-Paternò 0-0

Igea Virtus-Pompei 0-1

Sant’Agata-Sambiase 1-1

Scafatese-Locri 3-1

Ragusa-Nissa 3-1

Ore 15.30

Castrumfavara-Sancataldese 1-1

Licata-Siracusa

Reggina-Vibonese

La classifica di Serie D

Siracusa 66 Reggina 62* Scafatese 53* Sambiase 50 Vibonese 46 Nissa 42 Paternò 39 Pompei 34* Igea Virtus 33** Ragusa 31* Castrumfavara 28* Sancataldese 28* Acireale 28* Enna 25* Licata 22* Sant’Agata 20* Locri 19** Akragas (ritirata)



*una partita in meno

** due partite in meno

Recupero Serie D, 28ª giornata

Mercoledì 2 aprile

Ore 15

Locri-Igea Virtus

Prossimo turno Serie D (30ª giornata)

Domenica 6 aprile

Ore 15

Castrumfavara-Igea Virtus

Locri-Sant’Agata

Nissa-Acireale

Pompei-Reggina

Sambiase-Enna

Sancataldese-Ragusa

Siracusa-Scafatese

Vibonese-Licata

