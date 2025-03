Il Messina fa resuscitare il Monopoli e sprofonda in classifica dopo una settimana assurda: in Puglia è 2-1

StrettoWeb

Dopo una discreta striscia positiva, il Messina torna alla sconfitta, resuscitando un Monopoli che veniva da qualche risultato negativo. 2-1 il risultato in Puglia, dopo il momentaneo vantaggio ospite. Per la squadra di Banchieri la situazione di classifica resta drammatica e si complica ancora di più rispetto a quanto non lo fosse già. E c’è ancora attesa per capire l’entità della penalizzazione e come verrebbe riscritta la classifica in caso di esclusione di Taranto e Turris.

Il risultato, che tuttavia ad oggi è l’ultimo dei problemi, arriva dopo l’ennesima settimana assurda, con le nuove bugie di AAD Invest, l’incontro con il Sindaco a cui ha partecipato solo Alaimo (che poi ha parlato ai giornalisti singhiozzando, in evidente difficoltà), le diverse uscite pubbliche della politica locale che hanno chiesto il ritorno di Sciotto (almeno momentaneo, ma lui non ne vuole sapere), l’interesse del Presidente del Trapani Valerio Antonini e non solo. Oggi, a Messina, più che salvare la categoria è importante salvare il titolo sportivo di una società che rischia il fallimento, di questo passo, con le nuove scadenze all’orizzonte da qui a fine stagione.

La partita

Una mezz’ora equilibrata e senza grandi emozioni viene sbloccata dal gol ospite: Dell’Aquila, dopo assist di testa in area di De Sena, batte a rete e manda in vantaggio i biancoscudati. I padroni di casa provano a scuotersi, dopo la rete dello 0-1, ma creano poco e per questo il primo tempo si chiude così. La svolta del match è ad inizio ripresa, col triplo cambio dei pugliesi e un diverso atteggiamento, che porta al pari e poi al vantaggio nel giro di 20 minuti. La rete dell’1-1, infatti, è di un neo entrato, Pellegrini, che di testa rimette la gara in carreggiata per i suoi. Il gol del sorpasso è invece con Grandolfo, che vola al terzo piano sugli sviluppi di un corner. E’ il 68′ e, tra i due gol del Monopoli, erano arrivate anche un’occasione per parte, con Crimi (palo) e sempre con Grandolfo. Nel finale il Messina ci prova, alla ricerca del pari, ma trova le mani di Vitale all’87’ nell’unica occasione. Non succede più nulla. Il match finisce 2-1, così la squadra dello Stretto fa resuscitare il Monopoli, che veniva da qualche risultato così così.

