ACR Messina, Banchieri: “mancati pagamenti? E’ un grosso problema, inutile fare gli ipocriti. Il Sindaco…”

Il Messina ha perso questo pomeriggio a Monopoli, ma oggi quello del campo è l’ultimo dei problemi. A fine gara, di questa situazione ha parlato mister Banchieri: “inutile essere ipocriti, si tratta di un grosso problema. Qualche energia mentale l’abbiamo persa dopo la notizia dei mancati pagamenti, ma i ragazzi malgrado ciò che accade intorno danno tutto in campo, anche per i tifosi che fanno centinaia di chilometri per noi. Crediamo che il Sindaco possa darci una mano per risolvere questa situazione”.

