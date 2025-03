Messina: ci siamo, domani riapre il Ponte Mella

StrettoWeb

Domani pomeriggio verrà riaperto il transito sulla SS113, all’altezza del ponte Mella a Messina. “Questo è quanto concordato con ANAS, che si ringrazia per aver ascoltato le nostre richieste affinché si riaprisse il transito nel più breve tempo possibile, anche se a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Il tutto in attesa della realizzazione del bypass immediatamente a monte dello stesso ponte Mella, intervento necessario per avviare i lavori di messa in sicurezza definitiva, che consentiranno anche il passaggio dei mezzi pesanti”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

“Da domani, quindi, potranno transitare le automobili, mentre i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate dovranno ancora attendere”, conclude il primo cittadino della città dello Stretto.

