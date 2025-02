Ponte Mella, è caos viabilità a Messina. Basile a confronto con i cittadini: “vigileremo sull’avanzamento dei lavori”

StrettoWeb

“Oggi pomeriggio ho incontrato i cittadini al Ponte Mella, insieme all’assessore Finocchiaro, all’assessore Minutoli, alle consigliere Feminò, Milazzo e al presidente della VI Circoscrizione, Pagano”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile. “Abbiamo ripercorso tutti i passaggi dalla chiusura della SS 113 fino ad oggi, illustrando nel dettaglio le azioni intraprese e le condizioni attuali. Purtroppo, qualsiasi intervento richiederà almeno 20 giorni di lavori, ma siamo determinati a garantire la massima rapidità possibile per la parte di nostra competenza”, rimarca Basile.

“Da lunedì Anas avvierà i lavori”

“Cosa accadrà ora? Da lunedì Anas avvierà i lavori necessari per la messa in sicurezza dell’area. Ho chiesto che venga mantenuto il passaggio pedonale, fondamentale per garantire un minimo di collegamento tra le due aree. Come amministrazione, vigileremo costantemente sull’avanzamento dei lavori e sull’iter burocratico, affinché tutto proceda senza ritardi“, sottolinea Basile.

