Messina, novità positive per il Ponte Mella. Basile in commissione: “sarà riaperto entro pochi giorni”

StrettoWeb

La chiusura al traffico del Ponte Mella a Messina, dopo le problematiche relative al maltempo, sta creando enormi disagi ai cittadini dell’area che di fatto hanno una mobilità limitata. Durante la commissione consiliare presieduta Giuseppe Busà, consigliere comunale di maggioranza, il sindaco Federico Basile, insieme all’ingegnere Dinnella, responsabile della gestione Anas, hanno dato delle novità positive circa l’apertura del Ponte.

Basile: “il Ponte Mella sarà riaperto al transito entro 10 giorni”

“A seguito del completamento dei primi interventi di messa in sicurezza, il Ponte Mella sarà riaperto al transito entro 10 giorni. Parallelamente, sarà realizzata una passerella lato monte per garantire una viabilità alternativa durante i successivi lavori di consolidamento dell’infrastruttura. Ringrazio tutti per la collaborazione e il continuo impegno volto alla sicurezza e alla mobilità del nostro territorio“, sottolinea con grande soddisfazione il sindaco Federico Basile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.