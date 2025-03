Messina, in consiglio comunale passa la variazione del bilancio di previsione. E sulle commissioni: “si rivedano le presidenze”

StrettoWeb

Buone notizie per la tenuta della maggioranza in consiglio comunale a Messina. Mentre la delibera proposta sabato è stata sonoramente bocciata, oggi la Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ex art. 175 TUEL è passata con la quasi totalità dei consiglieri comunali che hanno votato a favore (si sono astenuti solo i due consiglieri del partito democratico). Ok anche ai 4 emendamenti presentanti dal sindaco Federico Basile, presente in aula con l’assessore Minutoli e con i revisori dei conti. Nella seduta di domani si discuterà della modifica e integrazione della deliberazione consiliare n. 46/C del 05/08/2015 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 3, comma 3, O.P.C.M. n. 3825 del 27/11/2009 così come modificato dall’art. 7, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3865 del 15/04/2010”. La massima assise ha ricordato Tullio Lanese con un minuto di silenzio.

“Rivedere tutte le presidenze delle Commissioni consiliari del Consiglio Comunale”

“A poco più di metà mandato amministrativo, riteniamo sia opportuno e produttivo rivedere tutte le presidenze delle Commissioni consiliari del Consiglio Comunale”. Rilancia la proposta Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. “Appare evidente come le 6 presidenze delle altrettante Commissioni alle quali si è aggiunta in corso d’opera quella della Ponte siano state formate a trazione di quella maggioranza di governo della città quando su 32 elementi ve ne erano già dal primo giorno ben 23. In sostanza crediamo sia utile procede ad un tagliando come già fatto per le partecipate e per la giunta. Ovviamente questo non vuol dire che alcuni presidenti possano essere riconfermati al vertice della commissione″.

Calabrò: “in alcune commissioni abbiamo un solo membro e non va bene”

Felice Calabrò, consigliere comunale ed esponente di spicco del Partito Democratico, afferma in consiglio comunale: “per quanto riguarda le commissioni nella prima e nella seconda noi abbiamo un solo membro, mentre in altre, addirittura, ne abbiamo tre. Ecco, credo vada fatta una modifica, io lo chiedo da più di un anno. Porto rispetto a tutti e ne vorrei altrettanto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.