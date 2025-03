Messina: il consiglio comunale ricorda Tullio Lanese con un minuto di silenzio

StrettoWeb

Nella seduta odierna di consiglio comunale a Messina, è stato ricordato, con un minuto di silenzio, l’arbitro messinese Tullio Lanese. Il consigliere Caruso, visibilmente emozionato, ha detto: “ha portato in alto il nome di Messina nel mondo”. “Una grande perdita per la nostra comunità per essersi distinto come uno dei più celebri arbitri italiani”, rimarca il consigliere comunale della Democrazia Cristiana.

Chi era Tullio Lanese

Divenuto arbitro nel 1965, Tullio Lanese ha scalato le varie categorie nazionali fino ai massimi Campionati professionistici, dirigendo 170 gare di Serie A e 130 di Serie B. A livello internazionale le sue presenze sono state in totale 38 tra le quali le Universiadi in Jugoslavia del 1985, le Olimpiadi di Seul del 1988, i Mondiali giovanili in Arabia nel 1989, gli indimenticabili Mondiali di Italia ’90 (tre partite dirette), la finale di Coppa dei Campioni del 1991 ed i Campionati Europei di Svezia nel 1992.

