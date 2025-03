ACR Messina-Altamura, Banchieri: “rappresentiamo la 13ª citta d’Italia, deve essere un privilegio”

StrettoWeb

“Abbiamo il privilegio di rappresentare una città così importante, la tredicesima città d’Italia, una storia di un club che è stato in Serie A, in Serie B. Abbiamo questa possibilità e ogni giorno ci deve caratterizzare, perché deve essere un privilegio. Tutto quello che c’è fuori e che non possiamo condizionare, come ho già detto a più riprese, spero che lo mettano a posto le istituzioni e chi di dovere. Da noi dipendono le partite, l’atteggiamento, lo spirito e questo ci deve caratterizzare ogni giorno perché la gente di Messina merita questo”. Ha le idee chiare, mister Banchieri, alla vigilia di Messina-Altamura.

Cerca di non nominare, per una volta, i problemi extracampo, che ovviamente condizionano, anche se nell’ultimo match la squadra è riuscita ad essere più forte di tutto, sbancando Giugliano, dove “abbiamo dimostrato di saper andare oltre alle difficoltà”. Guardando avanti, e cioè all’Altamura, afferma: “ha qualità ed è forte sotto l’aspetto mentale, gioca bene e con una buona classifica che regala serenità”. Sui singoli: “Chiarella è la prima volta che sarà a disposizione, ora è disponibile, vediamo quanto e come. Ingrosso è il primo allenamento che fa con la squadra e faremo delle attente valutazioni. Gelli ha avuto la febbre ma l’ha superata perfettamente, quindi sta bene”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.