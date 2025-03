L’ACR Messina si allena sotto la pioggia, nubifragio al “Marullo”: il punto su infortunati e recuperati

StrettoWeb

L’ACR Messina si prepara al match di domani pomeriggio alle ore 15 contro l’Altamura. Oggi, alla vigilia, allenamento sotto la pioggia incessante, a causa del nubifragio che sta colpendo lo Stretto. La seduta al “Marullo” è stata infatti contrassegnata dall’acquazzone, come si può vedere dalle immagini a corredo. In merito a indisponibili e recuperati, da segnalare la presenza di Chiarella, che a questo punto è arruolabile. Presenti anche Ingrosso e Marino, che hanno partecipato alla partitella, mentre sono out Morichelli, Haveri e Lia.

Dopo la pazza vittoria a Giugliano, il Messina ha chiamato a raccolta i tifosi abbassando i prezzi dei biglietti al “Franco Scoglio”, anche se ovviamente la situazione di classifica resta molto complessa.

