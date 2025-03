Lecce-Domotek Volley: la presentazione del match di domenica

StrettoWeb

Domotek, finalmente in campo. Alle 19:00 di domenica 2 marzo si gioca a Lecce. L’obiettivo? Vincere il più possibile per piazzarsi al meglio in classifica. La certezza: una posizione dalla seconda alla quarta. Traguardo prestigioso per guardare avanti con grinta. Dopo la pausa del campionato, dovuta alla disputa della finali di Coppa Italia, vinta dalla Romeo Sorrento, si ritorna sul teraflex: 35 punti in classifica per gli amaranto, 24 per l’Aurispa Link per la Vita Lecce.

L’imprevedibilità del Magic Moment di Lecce è palesato dalla vittoria al Tiè break in casa del Sorrento, stessa cosa a Modica, senza dimenticare il 3 a 1 a Ortona o il successo concreto contro Napoli.

In panchina non c’è più Mister Cavalera ma Giuseppe Ambrosio. Squadra imprevedibile che tra le mura amiche sa come far bene. Il palleggiatore Marco Fabroni e lo schiacciatore Gaetano Penna sono due atleti molto forti. Il libero è Paolo Cappio. Classica diretta sul canale YouTube di Lega Volley. Arbitrano i signori Enrico Autori e Mariano Gasparro.

