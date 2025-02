Domotek Volley in top 4, Polimeni: “grande soddisfazione per noi e Reggio Calabria”

StrettoWeb

La Domotek Volley Reggio Calabria continua a scrivere pagine importanti nella sua stagione, confermandosi tra le prime quattro squadre del campionato di Serie A3. Nonostante manchino ancora due partite per la definizione dei piazzamenti, il traguardo matematico raggiunto ha già riempito di orgoglio la squadra e la città. A commentare il percorso della squadra è stato il Mister Antonio Polimeni, che ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti finora.

“Partiamo ovviamente dal dato: è arrivata la matematica delle prime quattro posizioni. Ci sono ancora due partite da giocare per il piazzamento vero e proprio, ma c’è grande soddisfazione“, ha dichiarato Polimeni. “Eh, c’è tantissima soddisfazione perché è un risultato importantissimo. Siamo tra le prime quattro, che non significa nulla per carità, in termini di risultati, però è una grande soddisfazione. Al primo anno, questo gruppo ha dimostrato di avere delle qualità che si sono affinate nel tempo. Speriamo di toglierci altre belle soddisfazioni e intanto ci godiamo questo percorso. È veramente qualcosa che ci riempie di orgoglio e di gioia, e non solo noi, ma anche la città di Reggio Calabria“.

Polimeni ha poi riavvolto il nastro, parlando della recente sfida contro Gioia del Colle, una squadra che si sta dimostrando sempre più tosta e competitiva e che ha sconfitto gli amaranto nell’ultima uscita. “È arrivata una sconfitta nonostante un primo set ben giocato e combattutissimo. Loro hanno fatto una grande prestazione, noi sicuramente siamo stati al di sotto delle nostre potenzialità. Ci hanno messo subito sotto col servizio, hanno battuto veramente bene. Noi abbiamo fatto nostro il primo set anche grazie al servizio, ma abbiamo commesso tanti errori. Eravamo, secondo me, poco lucidi. Con una squadra esperta come Gioia del Colle non te lo puoi permettere, perché poi sono stati bravi a creare in ogni metà set un distacco importante che, in quelle condizioni, era per noi impossibile recuperare. Bravi loro, per noi un’esperienza che ci può servire nel nostro percorso, per prepararci meglio mentalmente ai match“.

Con il campionato ormai entrato nel suo momento clou, Polimeni ha preferito non fare calcoli o previsioni troppo approfondite. “Penso che nessun avversario sia ideale. Affrontare tutte le squadre ha i suoi punti di forza. Hai detto tu che questo è il campionato più duro degli ultimi anni della Serie A3, ed è impossibile fare calcoli. Ogni squadra ha le sue qualità”. “Ogni squadra metterà l’anima per poterci battere, la stessa cosa metteremo noi. Abbiamo il vantaggio di essere arrivati tra le prime quattro e quindi avere l’eventuale bella al primo turno in casa. Però questo è un campionato tostissimo, dove tutti possono perdere con chiunque, a prescindere dal fattore campo. I risultati che fin qua si sono verificati ne sono una tangibile dimostrazione“.

La Domotek Volley Reggio Calabria si prepara dunque ad affrontare le prossime sfide con la consapevolezza di aver già raggiunto un traguardo significativo, ma con la voglia di continuare a crescere e a regalare altre soddisfazioni ai suoi tifosi.

