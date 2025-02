Domotek Volley, Giglio: “a Lecce sfida dura ma vogliamo vincere”

StrettoWeb

Francesco Giglio, assistant coach della Domotek Volley, si racconta in vista della prossima sfida contro Lecce. Dopo una pausa rigenerante e un’intensa settimana di allenamenti, la squadra si prepara ad affrontare una partita chiave per i piazzamenti in classifica. Giglio analizza la situazione, parla degli avversari e non nasconde l’emozione per il ritorno al PalaCalafiore, con la novità del “Maxi-cubo-Led” che promette di rendere l’impianto ancora più spettacolare.

“La pausa è stata rigenerante, ma abbiamo lavorato intensamente“, esordisce Giglio. “Adesso ci prepariamo per la sfida di Lecce, che sarà molto dura. È un momento cruciale per i piazzamenti e i calcoli in classifica. Abbiamo ancora due partite, contro Lecce e Ortona, e vogliamo provare a scalare posizioni. Fare sei punti in queste due gare sarebbe l’ideale, ma sappiamo che nulla è scontato in questo girone“.

“Non c’è un piazzamento migliore dell’altro“, continua Giglio. “Essere arrivati tra le prime quattro è già un grande risultato. Avremo la prima partita del primo turno Playoff e, eventualmente, la bella. Il nostro obiettivo è fare del nostro meglio in queste due partite e vedere dove ci porterà la classifica. Gioia del Colle potrebbe perdere qualche punto, e questo ci darebbe la possibilità di raggiungere il secondo posto. Ma non ci facciamo illusioni: ogni partita è difficile in questo campionato“.

“Lecce è una squadra in buona forma“, spiega Giglio. “Abbiamo già giocato contro di loro qui al PalaCalafiore, vincendo 3-0 in una grande partita. Da allora, hanno cambiato allenatore e stanno ottenendo risultati positivi, come la vittoria a Sorrento qualche settimana fa. Sarà una sfida complicata. Tra i loro punti di forza ci sono Fabbroni, un palleggiatore molto esperto, e Penna, un giovane opposto di grande qualità. Dovremo sudare per vincere“.

“Dopo una settimana lunghissima di allenamenti lontano dalla nostra casa sportiva, finalmente torniamo al PalaCalafiore“, dice Giglio con un sorriso. “Sono entrato poco fa nella struttura e sono rimasto un po’ stranito dall’illuminazione, che è migliorata notevolmente. E poi c’è il ‘Maxi-‘Cubo-Led, una novità davvero spettacolare. Lo vedremo in funzione nella partita in casa contro Ortona tra due settimane. È un’emozione grande giocare in un impianto così bello e all’avanguardia“.

