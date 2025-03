Basket internazionale a Reggio Calabria, inizia l’Eurocup! Festa Reggio Bic all’esordio | FOTO

StrettoWeb

Il grande spettacolo del basket internazionale fa tappa a Reggio Calabria. La sponda calabrese dello Stretto è sede, per il secondo anno consecutivo, dell’Eurocup di basket in carrozzina, il torneo europeo che riunisce il top della disciplina. La Reggio Bic, padrona di casa, affronterà nel proprio girone: Firenze, Vigo, Tel Aviv e Parigi. Il match inaugurale affidato proprio ai padroni di casa amaranto che, alle ore 10:00, hanno affrontato e battuto Firenze 76-59.

Ottimo l’esordio dei reggini che non potevano inaugurare la competizione in maniera migliore, seppur Firenze, allenata dal reggino Tonino Favano, sia arrivata in città a ranghi ridotti. Mattatore della gara Juninho Clemente con 43 punti.

Al termine del match una vera e propria festa per i ragazzi di coach Cugliandro che sono stati abbracciati dai tantissimi studenti presenti che, dopo aver riempito gli spalti, tifando per tutta la gara con cori e applausi, non hanno perso occasione per foto e autografi con i campioni della Reggio Bic.

