Eurocup, coach Favano (Firenze): “Reggio sa organizzare grandi eventi. PalaCalafiore? Fa la sua figura” | VIDEO

Ritorno sempre molto apprezzato quello di coach Antonino Favano, reggino di origini, oggi allenatore della Volpi Rosse “Menarini” Firenze di basket in carrozzina. Esordio emozionante nell’Eurocup, proprio contro la squadra di Reggio Calabria. Unica nota negativa? Non aver potuto giocare ad armi pari a causa delle tante defezioni a roster che sono costate il ko. Nel post partita il coach ha analizzato così la gara: “nostalgia dei vecchi tempi… mi ha fatto un piacere enorme vedere questi ragazzi presenti al palazzetto. Come sempre, Reggio Calabria quando organizza questi eventi, riusciamo a farci, e dico ‘farci’ perchè io sono di qui, vedere. Belli questi eventi, si fanno le cose in grande.

Purtroppo quest’anno abbiamo avuto una stagione incredibile, ragazzi che sono andati via a metà campionato, problemi in famiglia, infortuni. Gli ultimi due ragazzi erano a casa ammalati con l’influenza di stagione. Siamo arrivati qui in 6 a giocarci questo impegno importantissimo. Reggio Calabria è una squadra veramente forte, mi è dispiaciuto il risultato della Coppa Italia, si è visto che hanno pagato lo scotto dell’inesperienza. Ma Reggio è forte e darà filo da torcere a tutti. Per loro sarà molto importante la partita di pomeriggio contro Vigo.

Nuovo PalaCalafiore? Pasquale sarebbe stato contento di vedere ai tempi una struttura del genere. Ricordo quando si usavano le letterine per i nomi, oggi in 3 secondi hai cambiato tutto (è elettronico, ndr). Fa un certo effetto vedere il mio nome lì da allenatore. Poi il palazzetto per come lo ritrovo fa la sua figura, finalmente. Questo tabellone è diventato il valore aggiunto.

Gli studenti? Io l’ho sempre detto a coach Cugliandro: qui bisogna lavorare ovunque sul territorio. Vedere come si fa divulgazione, informazione, attraverso questi eventi è la strada che fa crescere a livello sociale un territorio. Ben vengano questi eventi”.

