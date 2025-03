Eurocup, coach Cugliandro: “quanto pubblico! Coach Favano? Portiamo in alto Reggio Calabria” | VIDEO

StrettoWeb

Esordio vincente in Eurocup per la Reggio Bic che ha battuto battuto Firenze 76-59. Ottima prestazione per gli amaranto nella partita inaugurale trascinati da Juninho Clemente, autentico uomo in più per la squadra di Reggio Calabria, best scorer della gara per ampio distacco con 43 punti segnati. Al termine del match coach Antonio Cugliandro ha commentato così la prestazione dei reggini: “è andata bene! Un po’ di emozione iniziale, ma dopo aver rotto il ghiaccio siamo usciti fuori. Pubblico? Forse anche meglio dell’anno scorso, avevamo avuto qualche scuola in meno il venerdì. È bello vedere tutti questi ragazzi che si possono approcciare al nostro sport molto importante a livello sociale.

Derby fra coach Reggini con Antonino Favano? È bello sapere che c’è un altro coach reggino che allena una squadra importante come Firenze, è una bella emozione perchè portiamo in alto il nome di Reggio Calabria ed è la cosa più bella per noi. Ricordiamoci che c’è Vigo, la squadra che l’anno scorso vinse il concentramento, quindi tifiamo anche per Firenze… in tutti i casi“.

Eurocup, coach Cugliandro: "esordio emozionante contro Firenze, più pubblico dell'anno scorso"

