Donati versione “Olio Cuore”: la Viola torna a “memare” e a sorridere

StrettoWeb

Una vittoria d’importanza capitale. Dopo aver chiuso il girone di andata dei Play-In Gold con 4 sconfitte in 6 gare, 3 delle quali arrivate nel giro di una settimana contro Bisceglie, Monopoli e Avellino, la Viola Reggio Calabria aveva bisogno di una reazione e di due punti. Serviva per tranquillizzare gli umori di una piazza sempre calorosa, pronta ad accendersi in un amen così come a farsi prendere dallo sconforto. Serviva per dare una scossa all’ambiente, dopo le parole di coach Cadeo nell’ultima conferenza stampa. Serviva per non perdere terreno dalle squadre davanti e aumentare il gap sul gruppone delle inseguitrici.

E la vittoria è arrivata. Trionfo in rimonta, in trasferta, a Molfetta per 76-84. Primo tempo bruttino, secondo tempo decisamente sopra le righe. Grande protagonista, tabellini alla mano, Uchenna Ani con 32 punti. Ma la vittoria è arrivata di squadra. Merita una menzione speciale Elias Donati, quasi mai ‘uomo copertina’, sempre impegnato a fare tanto lavoro sporco tra difesa e rimbalzi, lontano dai riflettori che vengono riservati, fin troppo immeritatamente, solo a chi primeggia alla voce ‘punti segnati’.

Per il centro della Viola sono arrivati 8 punti, 6 rimbalzi (4 dei quali offensivi) e 2 assist. Donati ha dominato sotto canestro lavorando su entrambi i lati del campo. Non si sarà preso la copertina della partita ma, sicuramente, lo spot ‘meme’ sui social della Viola. Vincere fa tornare il sorriso e anche la voglia di pubblicare le simpatiche grafiche che accompagnano la comunicazione online della squadra reggina.

Il concept che ha accompagnato la vittoria contro Molfetta è stato quello del “cuore oltre l’ostacolo”. La Viola ha pensato bene di scegliere proprio Elias Donati, versione pubblicità dell’Olio Cuore, che salta una staccionata con di fianco la scritta “Cuore Viola“. Un cuore che batte sempre, soprattutto nelle difficoltà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.