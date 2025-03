Viola-Avellino, Cadeo: “nuovi da inserire, alcuni giocatori fuori forma. Ma ce la giochiamo con tutti”

StrettoWeb

Viola sconfitta da Avellino nella domenica sera del PalaCalfiore. Per i reggini è il terzo ko consecutivo. Coach Cadeo ha analizzato così la gara in conferenza stampa: “gara che ci aspettavamo. Avellino tiene tutto sotto controllo con i due play di esperienza. Gli altri li seguono. A tratti siamo riusciti a togliere quello che fanno bene con energia e canestri facili, a tratti no. Quando soffriamo l’altra squadra fa sopra, poi facciamo le cose giuste e rientriamo. Lottiamo come a Monopoli, siamo vivi. Loro nel momento importante hanno segnato i liberi, i canestri da fuori, quando c’era da giocarsi la partita noi due o tre imperfezioni e forzature. Viene fuori l’esperienza delle due squadre, Avellino ha giocatori di categoria superiore“.

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb sulle tre sconfitte di fila e sulla gestione mentale del momento, il coach ha dichiarato: “non sono scontento di questa squadra in questo momento. Si fanno le valutazioni se vince o se perde. Se vincevamo a Monopoli, con i se e con i ma non si fa niente, ma l’abbiamo buttata noi, al di là dell’ultimo tiro entrato da 9 metri con due uomini vicini. Se arriviamo a 39:50 e non vediamo l’ultimo tiro, cosa diciamo della partita e della squadra? Che è in crescita. Questa sera lo stesso. A Bisceglie no. Credo che questa squadra sia in crescita, ed è stata stravolta. Abbiamo bisogno di tempo per inserire tutto e abbiamo dei giocatori che non sono in forma. Questi giocatori facevano canestro da 3 forzando magari, in maniera facile, adesso non lo facciamo. Altri giocatori che riuscivano a ottenere cose semplici in attacco. Vuoi perchè sono fuori forma, vuoi per altri motivi. Due o tre giocatori non sono in uno stato ottimale e comunque ce la stiamo giocando con le squadre che sono più forti del campionato“.

