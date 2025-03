Orgoglio Viola! Rimonta dal -18 in un secondo tempo pazzesco: i reggini sbancano Molfetta

AGGIORNAMENTI

Fine 4° QT - La Viola vince 76-84 Ultimi 10 minuti di gioco. Due per Gulley (70-63). Risponde Stamatis (70-65). Due per Ani (70-67). Tripla di Ani! (70-70). Due per Bangu, torna avanti la Viola! (70-72). Due liberi per Donati (70-74). Tripla di Simonetti (70-77). Donati dalla media! (70-79). Risponde Gulley (72-79). Due punti per Boniciolli (72-81). Attenzione, Ani esce per un problema al ginocchio. Due per Giovara (74-81). Sirakov in penetrazione (76-81). Mancano 42 secondi al termine. Cessel in lunetta: 1/2 (76-82). Stamatis in lunetta: 2/2, match in ghiaccio (76-84). Finisce qui!

Fine 3° QT - Viola sotto 68-63 Si torna in campo per la ripresa. Penetra Ani, due punti (53-37). Tripla di Idiaru in angolo (53-40). Gran finta di Simonetti che con un mezzo giro passa fra due giocatori avversari e ne mette 2 (53-42). Giovara in lunetta: 1/2 (54-42). Tripla di Ani (54-45). Tripla in risposta di Gulley (57-45). Due per Bangu (57-47). Sirakov ne aggiunge due (59-47). Simonetti, 2 al tabellone (59-49). Antisportivo a Sirakov per fallo su Bangu che va in lunetta: 1/2 (59-50). Bravo Simonetti: 2 al vetro (59-52). Time-out Molfetta. Tripla di Jankovic a togliere pressione (62-52). Bertoni sprinta, due in penetrazione (64-52). Gulley per Jankovic, due con la schiacciata in campo aperto, la Viola si è spenta di nuovo? (66-52). Jankovic con l’euro-step, altri due (68-52). Fallo su tripla di Ani che va in lunetta: 3/3 (68-55). Fallo su Stamatis e contestuale tecnico a coach Fabbri. Ani in lunetta per il tecnico: 1/1 (68-56). Ora in lunetta Idiaru: 1/2 (68-57). Rimbalzone di Donati, Stamatis ne mette 2 in penetrazione (68-59). Gulley stoppa Idiaru. Doppio errore di Giovara, Ani dall’altra parte ne mette 2 (68-61). Stamatis per Donati, 2 punti (68-63). Fine terzo quarto: da -18 a -5, grande reazione della Viola!

Fine 2° QT - Viola sotto 53-35 Iniziano i secondi 10 di gioco. Primi due per Giovara, risponde Stamatis (28-26). Allunga Giovara (30-26). Due punti per Efe Idiaru (30-28). Ani in lunetta: 2/2 (30-30). Sbaglia la conclusione Gulley che però sprinta a rimbalzo offensivo, lo conquista e mette due punti (32-30). Coach Cadeo si arrabbia e chiama time-out. Tripla con fallo di Dell’Anna: libero aggiuntivo dentro, gioco da 4 punti completato (32-34). Sirakov in angolo, il finale lo sapete già (35-34). Bergamo in lunetta: 1/2 (36-34). Jankovic solo in angolo, come Sirakov prima, ma dall’altro lato: tripla (39-34). Altro time-out per coach Cadeo. Tripla dal palleggio, il morso dello “Squalo” Sirakov (42-34). Jankovic ancora da 3, scappa Molfetta (45-34). Incredibile come non sia entrata la tripla di Stamatis, il ferro dice no più volte. Fallo di Ani su tripla di Sirakov che va in lunetta: 3/3 (48-34). Sbaglia troppo la Viola ma Donati regala qualche possesso extra con diversi rimbalzi offensivi. Stamatis in lunetta: 1/2 (48-35). Sirakov, ancora una volta, va via sulla destra a Donati, alza la parabola e trova due punti (50-35). Incredibile tripla di Molfetta su palla praticamente persa: Gulley colpisce da 3 in buzzer beater (53-35). In questo possesso c’è tutta la difficoltà della Viola. Si va a riposo.