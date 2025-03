Domotek Volley-Lecce, i salentini: “grave episodio di violenza a Reggio Calabria”

StrettoWeb

È ancora polemica per quanto accaduto nel tie-break di Domotek Volley Reggio Calabria-Lecce. Attraverso i social l’Aurispa Lecce ha condannato il parapiglia che si è acceso fra la propria panchina e alcuni tifosi di casa attraverso il seguente comunicato: “la società Aurispa Links per la Vita condanna i gravi fatti di violenza accaduti ieri al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Durante lo svolgimento della partita, alcuni tifosi hanno inveito in maniera reiterata contro i nostri tesserati e, nel corso di un timeout, si sono avvicinati con fare minaccioso alla panchina, sferrando un pugno a un dirigente e ad un atleta della nostra squadra.

Una violenza folle e senza senso, a seguito della quale il match è potuto riprendere soltanto dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Un episodio che condanniamo fermamente e che sarà denunciato nelle sedi competenti“.

