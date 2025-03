Domotek Volley: “condanniamo violenze ma il giocatore di Lecce ha fatto segno del tagliagole” 

StrettoWeb

“La SSD SPORTSPECIALIST prende atto con dispiacere del contenuto assolutamente fazioso del comunicato diramato nella mattinata odierna dall’Aurispa Links per la vita Lecce“. Inizia così il comunicato della Domotek Volley Reggio Calabria in risposta alla nota espressa da Lecce dopo i fatti accaduti ieri sera al PalaCalafiore. “Il tutto, premettendo la condanna ferma e decisa, senza se e senza ma, di ogni episodio che non abbia a che fare con lo sport, che in qualche modo abbia potuto creare disagio agli stimati e forti avversari del LECCE. – sottolinea ancora la Domotek – Spiace tuttavia rimarcare però come, al contrario di quello che ci si sarebbe aspettati, nel comunicato non vi è alcun cenno di autocritica e condanna di atteggiamenti reiterati, gravissimi e provocatori, tenuti dai propri tesserati nei confronti del numeroso pubblico festante composto, come sempre accade, da famiglie, con bambini al seguito, gioiose e correttissime“.

La società condanna le intemperanze dei tifosi di casa, uno solo dei quali è andato oltre il semplice battibecco verbale, sottolineando però anche il brutto gesto del giocatore di Lecce. “La SSD Sportspecialist non concede giustificazioni di nessun genere, né per il singolo tifoso, che ha sforato in un comportamento sbagliato ed isolato così come è stato, certamente non controllabile in diretta dalla scrivente (che tuttavia prenderà fermi provvedimenti in caso di inequivoche responsabilità), né per tesserati della squadra avversaria, che a maggior ragione per l’esempio ed il peso della professionalità che portano con sé, non dovrebbero scadere mai in provocazioni e continue esasperazioni per poi dolersene delle conseguenze. – si legge ancora nel comunicato – Solo a titolo esemplificativo, le immagini, hanno chiaramente ripreso le continue provocazioni dei giocatori del Lecce (immediatamente antecedenti il battibecco) arrivati addirittura a mimare per ben due volte, pubblicamente e platealmente, il gesto del TAGLIAGOLA all’indirizzo del pubblico.

Per cui sì, la SSD SportSpecialist è al fianco non solo al suo correttissimo pubblico, che sarà sempre la nostra priorità, ma anche alla società di Alessano Lecce e si associa alla censura assoluta di gesti di questa inaudita provocazione e violenza“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.