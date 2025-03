Domotek Volley, Martino: “polemiche? Impegnati per sport sano. Tifosi e giocatori insieme per la città” | VIDEO

StrettoWeb

Weekend ampiamente concluso, si ragiona a mente fredda. Siamo al martedì, il focus è già impostato sulla gara di domenica, prima storica trasferta Playoff per la Domotek Volley Reggio Calabria che guarda al futuro ma ha ancora ben impresso nella mente il successo strepitoso ottenuto in rimonta al tie-break contro Lecce. Un rollercoaster di emozioni che ha portato gli oltre 2000 tifosi del PalaCalafiore a trascinare la squadra, sotto 0-2, fino alla straordinaria rimonta che è valsa il primo punto nei Playoff di Serie A3 della giovane squadra reggina.

Ai nostri microfoni è intervenuto Marco Tullio Martino, direttore generale della Domotek Volley Reggio Calabria, che ha fatto il punto sulla gara giocata: “abbiamo già voltato pagina rispetto alle emozioni fortissime che domenica abbiamo vissuto emozioni fortissime con i nostri tifosi. Abbiamo più volte fatto i complimenti a Lecce che si è dimostrata all’altezza della situazione. Sapevamo che i Playoff sarebbero stati una competizione così dura come ci è sembrata: tante partite si concluderanno al tie-break, c’è un livello molto alto, tutti vogliono vincere“.

Doveroso un passaggio sul momento di tensione avvenuto nel tie-break fra tifosi e panchina di Lecce, provocato da un brutto gesto (tagliagole) da parte di un giocatore salentino. “Siamo in una posizione delicata, cerco di discuterne anche con i colleghi delle altre squadre di Serie A3. Ho ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà. Tutti apprezzano il nostro lavoro, il nostro impegno nel voler creare un movimento sano, vicino alle famiglie, ai giovani, al mino-volley. Episodi del genere che fanno parlare di te dal punto di vista non prettamente sportivo, è chiaro che danno fastidio a chi come noi si impegna nella direzione opposta. Siamo sereni, sappiamo di non aver sbagliato in nulla“.

Martino elogia il pubblico reggino, sempre molto corretto e caloroso nei confronti della squadra, dimostratosi il 7° uomo in campo nei momenti difficili. “Domenica scorsa c’è stato uno switch, Reggio Calabria si è accesa, ha capito veramente il volley nella sua vera essenza“. Il dg fa riferimento a un episodio dubbio nel terzo set, una palla evidenziata fuori dalle immagini del cubo, ma data comunque dentro dagli arbitri, che ha infiammato la platea reggina: “Il palazzetto era tutto in piedi, quella chiamata ha acceso il pubblico che era tutto in piedi a sostenere la squadra nei momenti decisivi. Da quel momento i ragazzi mi hanno testimoniato che si sentiva una bolgia da dentro il campo. Questa è l’essenza dello sport: il tifo, lo spettacolo, i giocatori che giocano per una città intera“.

Il calendario però non aspetta, è già tempo di guardare al futuro. Domenica la prima trasferta dei Playoff di Serie A3, si va a Lecce. “Domenica ci aspetta una gara durissima, i ragazzi ne sono consapevoli. Si è parlato delle assenze, l’affetto per Esposito, Stufano, lo stesso De Santis che era stato la rivelazione del campionato, calabrese doc. Dobbiamo però dare atto a Pugliatti, Lopetrone, Murabito che domenica sono stati eccezionali come tutto il gruppo. Tutti si sono dati una mano anche quando era assente Zappoli. Soncini è stato determinante nei momenti in cui contava. Siamo uniti nelle difficoltà, siamo sereni. Questi ragazzi ci hanno insegnato ad avere fiducia e coraggio“.

