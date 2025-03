Cosenza, Tortelli si arrende: “siamo alla canna del gas”. E si pensa a una clamorosa ipotesi…

StrettoWeb

“La classifica dice che siamo alla canna del gas, ma noi dobbiamo portare il campionato a conclusione”. Parole che sanno di resa, quelle di mister Tortelli in sala stampa al termine di un disastroso – per i Lupi – Cosenza-Pisa 0-3. “Le scelte vengono fatte in settimana in base agli allenamenti, ma se qualcuno perde la testa significa che non è sereno”, è il riferimento del tecnico alle due espulsioni, maturate tutte nel primo tempo, così come le reti subite. “Probabilmente abbiamo delle difficoltà, perché non ci diamo spiegazioni su come possa accadere. Avete visto che più andiamo avanti più diventa complesso“, ha aggiunto Tortelli.

Ma se da parte sua sembrano parole di resa, da parte della società – almeno questa è la sensazione – no. Nonostante l’ennesima contestazione, i cori, gli striscioni, lo stadio vuoto, il club starebbe pensando a un clamoroso ritorno. Secondo alcuni rumors, si starebbe pensando di nuovo ad Alvini, che è ancora sotto contratto. Le voci su un ritorno del tecnico, esonerato qualche settimana fa, si erano già fatte insistenti durante la sosta, ma non avevano alcun seguito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.