Cosenza, colpo di scena: richiamato Alvini in panchina!

Quello che sta succedendo al Cosenza ha davvero dell’incredibile: confermata la clamorosa ipotesi di ieri, richiamato in panchina Massimiliano Alvini. Scelta a dir poco sorprendente, arrivata dopo la sconfitta di ieri, 29 marzo, subita in casa contro il Pisa di Pippo Inzaghi, che ha segnato l’esonero della coppia Tortelli-Belmonte. Alvini ritorna in panchina dopo l’esonero comunicato lo scorso 26 febbraio dopo diverse settimane in cui era rimasto sulla graticola.

Il Cosenza, nelle 4 giornate con Tortelli e Belmonte in panchina, ha raccolto un pari contro il Modena, una vittoria contro la Reggiana e due sconfitte contro Catanzaro e Pisa. Dopo lo 0-3 subito contro il Pisa, nuova giravolta di Guarascio che ha richiamato Massimiliano Alvini per tentare di risollevare le sorti di un Cosenza sempre più ultimo in classifica.

