Cosenza, Guarascio fa arrabbiare tutti: tifosi, politica, sponsor e stampa. E Tortelli ammette: “il KO di Catanzaro…”

Mai da quando guida il Cosenza, probabilmente, Eugenio Guarascio ha avuto il consenso di tutta la piazza. Nel corso degli anni è stato sempre contestato, pur avendo dalla sua parte anche i “difensori”. Ultimamente, però, il Presidente del Cosenza è arrivato al punto di non essere apprezzato da nessuno. Ad oggi lo contestano praticamente tutti. Ha perso pazienza ampiamente – e da tempo – la città e la tifoseria, ma l’ultima trovata di ieri ha scatenato l’ira anche degli sponsor (dalla gara di domani dovranno pagare il biglietto anche loro, costa 20 centesimi).

Oggi, invece, sono stati i giornalisti ad arrabbiarsi con la società. Conferenza stampa di Tortelli prevista per le ore 12, ma posticipata di mezz’ora (l’allenamento si è prolungato). La comunicazione è arrivata quando mancavano quindici minuti all’inizio, ma tanti cronisti erano già presenti sul posto e non l’hanno presa bene.

Ennesima stoccata del Sindaco Caruso: “apprendo con sorpresa la decisione di chiudere due settori dello stadio”

Come non dimenticare, poi, la spaccatura ormai evidente con l’Amministrazione Comunale. Il Sindaco Franz Caruso si è espresso con toni duri – per l’ennesima volta nelle ultime settimane – nei confronti di Guarascio in seguito alla chiusura di due settori dello stadio “Marulla” per il match di domani. “Apprendo con viva sorpresa che la società del Cosenza Calcio ha comunicato per l’incontro di domani allo stadio San Vito-Marulla, tra le squadre del Cosenza e del Pisa, l’indisponibilità dei settori Tribuna B e Tribuna Rao per l’effettuazione di lavori, disponendo il contestuale spostamento degli abbonati, rispettivamente, nei settori di Tribuna A e Tribuna Rossa Sud”.

“La società del Cosenza Calcio ha dichiarato l’indisponibilità di alcuni settori dello Stadio San Vito-Marulla senza interpellarci e senza metterci preventivamente al corrente dell’intenzione di procedere alla chiusura della Tribuna B e della Tribuna “Rao” per l’effettuazione di alcuni lavori. Fino a prova contraria – precisa Franz Caruso – il Comune resta proprietario dello Stadio e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere avvertito per primo e non nel contesto della riunione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) tenutasi ieri”.

“La società sportiva – afferma ancora il primo cittadino – sta, negli ultimi tempi, venendo meno anche ai più elementari principi del garbo istituzionale, oltre a disattendere la convenzione che regola la concessione per 5 anni dello stadio San Vito-Marulla. Ad oggi, a più di un anno dalla riapertura della Tribuna Rao, il 3 marzo 2024, in occasione del derby, disputato al San Vito-Marulla con il Catanzaro, nella stagione 2023/2024, non mi pare che i lavori cui avrebbe dovuto procedere il Cosenza calcio siano stati completati”.

“Tanto più ci meraviglia il fatto che si sia attesa una partita così importante per i colori rossoblù, come quella contro il Pisa, per decidere autonomamente di chiudere la Tribuna B e la Rao, per l’effettuazione di lavori. Riteniamo che sia questo l’ennesimo sgarbo al Comune, ma soprattutto alla tifoseria che, in una partita delicatissima per tentare la disperata impresa della salvezza, viene privata della possibilità di far sentire la vicinanza alla squadra da quelle che sono le abituali postazioni dalle quali arriva ai giocatori in campo l’imprescindibile sostegno ai colori del Cosenza”.

Tortelli: “noi ci crediamo, il Cosenza l’ha già fatto”

Proprio in merito alla conferenza stampa di oggi, mister Tortelli ha evidenziato la buona settimana trascorsa e il fatto che la squadra creda nell’impresa, anche perché “negli ultimi anni il Cosenza si è salvato nelle ultime partite con grandi exploit, dobbiamo farlo anche stavolta”. Nonostante ciò, il rischio che siano rimaste delle scorie dal derby è evidente: “abbiamo sbagliato non una partita, ma la partita. Per questo sul derby non ci vorrei tornare, perché abbiamo passato quindici giorni in apnea“. Sui singoli: mancheranno Garritano e Caporale, dubbi invece sull’utilizzo di Florenzi dal primo minuto o a gara in corso.

