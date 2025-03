Chiusura settori stadio “Marulla”, il Cosenza fornisce la sua versione dopo la furia del Sindaco

StrettoWeb

“Il Cosenza Calcio, in merito alla chiusura dei settori di Tribuna B e Tribuna Rao, chiarisce che tale decisione è stata assunta nella riunione del Gos tenutasi ieri, alla presenza anche dei tecnici comunali. La Società esprime rammarico per il disappunto generato da tale decisione e, soprattutto, per il risentimento del primo cittadino per il quale si nutrono stima e considerazione massima”. Così in una nota il Cosenza fornisce la sua versione dei fatti in merito alla chiusura dei due settori dello stadio “Marulla”, rispondendo altresì al Sindaco Caruso, infuriato per la decisione.

