Incredibile a Cosenza, l’ultima trovata di Guarascio: anche gli sponsor dovranno pagare il biglietto

StrettoWeb

L’ultima trovata di Guarascio. L’ennesima trovata di Guarascio. Il Presidente del Cosenza riesce a stupire sempre tutti, muovendosi nell’imprevedibilità di chi non ha – evidentemente – ancora nulla da perdere, nonostante la situazione calda. Di chi, soprattutto, pare che sia totalmente “trasparente” alle polemiche, ai veleni, alle contestazioni di questi mesi. Dopo aver fatto infuriare anche il Sindaco, allontanando un altro investitore – Citrigno – il patron calabrese se ne è uscito con una delle sue: dalla prossima sfida, cioè quella di sabato contro il Pisa, dovranno pagare il biglietto anche gli sponsor.

Una quota simbolica a dir la verità, per la precisione 20 centesimi, ma poco cambia. Non si è mai vista una società di calcio che impone ai propri sponsor il pagamento del biglietto. A loro, infatti, solitamente sono riservati biglietti di cortesia o accrediti. Non a Cosenza, però, dove Guarascio è stato in grado di far arrabbiare pure chi lo finanzia. Non mancano, per questo, i commenti sui social. Tifosi imbufaliti e, appunto, pure gli sponsor.

A tal proposito spunta lo screen della mail integrale inviata dalla società agli sponsor. “Gent.mo sponsor. Per esigenze amministrative e fiscali a far data dal prossimo incontro previsto per il 29.03.2025, comunichiamo che i biglietti previsti da contratto di sponsorizzazione avranno un costo pari a 0,20€ per i quali verrà emessa regolare fattura. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.