Capitale della Cultura, Reggio perde e Castrizio è durissimo: “classe dirigente imbarazzante, dilettanti allo sbaraglio”

La sconfitta di Reggio Calabria nella finale del concorso per Capitale della Cultura ha aperto – come prevedibile – profonde riflessioni in città. Da una parte, il solito provincialismo e vittimismo di chi pensa che Reggio sia la città migliore del mondo, e che quindi la vittoria di Pordenone sia da attribuire a chissà quale potere forte che vuole male al Sud. Dall’altra, le analisi lucide, chiare, logiche e senza preconcetti di chi sa che Reggio ha perso solo ed esclusivamente per la sciatteria e la superficialità di un’Amministrazione che ha presentato un progetto non all’altezza della città.

E così, dopo lo sfogo social di Giuseppe Falduto, arriva anche quello dello storico Daniele Castrizio. Durissimo. “Abbiamo fatto tutti il tifo per la nostra città. Tutti. Ora, però, bisogna analizzare le cause della sconfitta e capire come produrre cultura a Reggio. Mai come in questo momento la città sembra rappresentata da una classe dirigente imbarazzante. Per parte mia, basta con gli eruditi, gli improvvisati, i dilettanti allo sbaraglio, le cariatidi che non hanno più niente da dire o da dare da alcuni decenni. Basta ovvietà su cui ci siamo incartati, luoghi comuni che non vogliono dire nulla, basta eventi che non lasciano niente alla città, basta con una politica culturale da social e like e raramente di qualità, basta con premi e riconoscimenti agli amici e ai sodali”, ha scritto sui social.

“Dovevamo capirlo nell’anno del cinquantenario dei Bronzi e del nulla che è stato prodotto dalla classe dirigente in quella occasione. Lo dicevo anche allora: dopo Waterloo Napoleone si è fatto da parte. Aspettiamo la possibilità di una riflessione seria sul futuro culturale di Reggio: ce lo chiedono i giovani che stanno scappando dalla città. Fatevi una domanda e datevi una risposta … e poi fatevi da parte“, ha aggiunto.

