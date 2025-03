Acr Messina, crisi senza fine: sconfitta a tavolino per la Primavera, la squadra non è andata ad Arezzo

StrettoWeb

Per l’Acr Messina la situazione è sempre più complessa con una luce in fondo al tunnel che proprio non si vede. La situazione sta precipitando sempre di più, e il fallimento è dietro l’angolo, tra silenzi, comunicati inutili, annunci senza senso, attacchi a chi fa informazioni. Inoltre, giustamente, i tifosi non ne possono più: sono delusi da anni di problemi e mesi di bugie. Se per la prima squadra la situazione non è certo positiva (e domenica c’è il derby con il Catania), la Primavera vive una situazione vergognosa.

Oggi la squadra giovanile ha perso a tavolino 3-0 in quanto nemmeno si è presentata in campo ad Arezzo. Sì, avete capito bene, non è andata a giocare. Insomma, ci troviamo davanti ad un qualcosa di clamoroso, poco dignitoso e poco rispettoso.

