ACR Messina, i tifosi insorgono ancora: commenti durissimi sotto l’ennesimo comunicato surreale

Ormai, qualsiasi cosa comunica, l’ACR Messina viene assalito, preso di mira. I tifosi non ci stanno più, sono arrabbiati, delusi e depressi, hanno perso la pazienza e in ogni situazione sono pronti a sfogare la propria frustrazione contro una società assente, che li ha presi in giro fin dal primo momento. Nell’ennesima nota surreale del club, che comunica fatti come se non accadesse nulla intorno, gli utenti si mostrano duri nei commenti.

“L’ACR Messina comunica che l’ingresso gratuito riservato agli abbonati, in occasione di Messina-Catania, sarà consentito mediante esibizione della tessera all’ingresso dello stadio. La società di ticketing su richiesta del club ha provveduto ad inserire la partita omaggio nell’abbonamento stagionale evitando disagi”, è la nota del club. Di seguito, invece, alcuni commenti:

Farabutti delinquenti, vi volete spolpare anche quest’incasso? State attenti perché il conto corrente potrebbe essere sequestrato quanto prima

Esigiamo che Alaimo si presenti immediatamente dinnanzi a noi tifosi !!!! Alla luce di quanto sta accadendo deve darci conto su tutto e poi sparire senza pretendere una lira !!! Truffaldini e vigliacchi ci avete consumato !!!

Ma sì non avemu mancu i magliettini da cambiare tra 1 e 2 tempo perché zuppe d’acqua….. ma unni vulemu annariiii

Alla fine andrà a finire che dovremmo fare noi una colletta per acquistare le maglie per i calciatori considerando che da Offside sono arrivate !!!

Cessione farlocca ,tutto studiato nei minimi particolari.

L’acr comunica? Ma chi è l’acr in questo momento?Da chi è rappresentata questa società fantasma? Come fanno questi comunicati se ormai da tempo c’è il nulla?Mah!

