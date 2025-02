Viola, esordio tremendo ai Play-In: Molfetta vince 79-90 al PalaCalafiore | FOTO

Fine 4° QT - Viola sconfitta 79-80

Ultimi 10 di gioco al PalaCalafiore. Bangu in lunetta: 2/2 (58-59). Arresto e tiro in transizione di Sirakov (58-62). Altra tripla di Sirakov, letale lo squalo (58-65). Due punti per Simonetti. Tripla di Sirakov, scatenatissimo (60-68). Bergamo in lunetta: 1/2 (60-69). Boniciolli dalla media, con l’aiuto del ferro (62-69). Ancora Boniciolli, questa volta dalla lunetta: 2/2 (64-69). Bergamo da sotto (64-71).

Da due Sirakov (64-73). Boniciolli in lunetta: 1/2 (65-73). Due con fallo per Simonetti: gioco da 3 punti completato (68-73). Sirakov ha messo il primo e ora non lo fermi più: altra tripla (68-76). Sirakov in lunetta: 2/92 (68-78). Boniciolli in lunetta: 0/2. Fuori per falli Natalini e Filtness. Simonetti in lunetta: 1/2 (69-78). Due per Bergamo (69-80).

Gulley da 3, Viola in netta difficoltà (69-83). Palla persa, Cadeo chiama timeout. Fallo su tripla, Giovara in lunetta: 3/3 (69-86). Paulinus in lunetta: 2/2 (71-86). Sirakov dalla media (71-88). Bertoni fa 2/2 a cronometro fermo (71-90). Boniciolli in lunetta: 1/2 (72/90). Paulinus da sotto (74-90). Boniciolli fa 2/2 (76-90). Tripla in punta di Paulinus (79-90). Finisce qui.