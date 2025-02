Risultati Play-In 1ª Giornata: Viola ko, cambio al vertice | CLASSIFICA

StrettoWeb

Inizia con una sconfitta il cammino della Viola Reggio Calabria ai Play-In Gold del campionato di Serie B Interregionale. I reggini di coach Cadeo perdono in casa contro Molfetta 79-90. I neroarancio perdono la vetta della classifica in favore di Monopoli che soffre contro Matera ma riesce a spuntarla portandosi a casa due punti che valgono la vetta solitaria vista la contemporanea sconfitta di Milazzo in casa contro Bisceglie.

Netto successo per Piazza Armerina contro Brindisi. Avellino vince in trasferta a Messina. Colpo di Angri sul campo di Bari.

Risultati 1ª Giornata Play-In Gold

Domenica 16 febbraio

Ore 18:00

Milazzo-Bisceglie 72-79

Viola-Molfetta 79-90

Piazza Armerina-Brindisi 85-74

Messina-Avellino 49-68

Bari-Angri 72-88

Monopoli-Matera 69-65

Classifica Play-In Gold

Monopoli 16 Viola 14 Milazzo 14 Avellino 14 Molfetta 12 Piazza Armerina 12 Brindisi 10 Angri 10 Bisceglie 10 Messina 8 Bari 6 Matera 6

Programma 2ª Giornata Play-In Gold

Sabato 22 febbraio

Ore 18:00

Brindisi-Viola

Ore 19:00

Bisceglie-Messina

Domenica 23 febbraio

Ore 17:00

Molfetta-Milazzo

Ore 18:00

Angri-Monopoli

Avellino-Piazza Armerina

Matera-Bari

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.