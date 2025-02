Viola-Molfetta, Cadeo: “limiti da migliorare, non abbiamo esperienza da vertice”

StrettoWeb

Esordio amaro per la Viola Reggio Calabria ai Play-In Gold. I reggini perdono in casa 79-90 contro Molfetta trascinata da un clamoroso Sirakov con 18 punti su 19 segnati nel quarto periodo di gioco. Nel post partita l’analisi a caldo di coach Cadeo: “l’analisi di questa partita è semplice. Avevamo preparato 3 cose difensive e in attacco dovevamo prendere dei vantaggi. Queste cose non le abbiamo fatte. Finchè loro non hanno preso ritmo in attacco, mi riferiscono ai primi minuti in cui abbiamo corso in contropiede con interni ed esterni, poi questo non lo abbiamo fatto. Quando eravamo punto a punto i loro due giocatori, li avevamo individuati, sono stati bravi a fare ciò che sono bravi a fare.

Si riparte dall’umiltà. Dobbiamo renderci conto dei limiti e di cercare di migliorarli e non uscire dalle righe e poi di essere squadre. I risultati che andavano bene aiuta sicuramente. L’esperienza di questa squadra non è da vertice, adesso le problematiche si vedono.

Boniciolli è entrato un po’ nel nostro gioco. Due settimane non sono sufficienti ma ha capito ci che vogliamo fare. Lorenzo ha 3 allenamenti. Ha un’esperienza giovanile di un certo livello, ma la pallacanestro è una, se giochi a certi livelli le cose le devi imparare subito. È come andare a scuola, se hai le basi impari subito. Probabilmente si è inserito anche velocemente nel nostro sistema e questo non porterà grossi problemi“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.