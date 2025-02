Terremoto all’Akragas, disimpegno da parte dei dirigenti: “ritiriamo la squadra…”

StrettoWeb

E’ una stagione disgraziata per l’Akragas che si ritrova ultima in classifica in Serie D ad un passo dalla retrocessione. Sono stati mesi tribolati per la società siciliana tra crisi di risultati e altre varie problematiche che hanno creato una situazione confusionaria. Oggi, al termine dell’ennesima sconfitta in casa contro il Sant’Agata, l’amministratore delegato Graziano Strano, in conferenza stampa, ha lanciato la bomba: “noi ci disimpegniamo, non possiamo andare avanti così, stiamo subendo continue vessazioni, per noi la squadra va ritirata”. “Deciderà ovviamente la proprietà come comportarsi, per noi dirigenti è finisce oggi la nostra avventura in questa squadra. Dobbiamo preservare la nostra salute e le nostre famiglie. E’ finita”, conclude Strano.

Dimissioni di massa

Si dimettono l’Amministratore delegato dell’Akragas Graziano Strano, lo storico collaboratore Francesco Nobile, l’intero staff tecnico oltre vari collaboratori, segretari ed il Direttore sportivo, Cammarata.

