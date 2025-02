Che succede se l’Akragas si ritira? Cosa cambia per la Reggina e la nuova classifica

StrettoWeb

“Libero tutto lo staff tecnico, non ci sono più i presupposti per continuare“. Con un annuncio fulmineo Graziano Strano, amministratore delegato dell’Akragas, ha dato il via libera a una raffica di dimissioni che sottintendono la possibilità che i siciliani possano dire addio al campionato. L’ennesima sconfitta subita in casa contro il Città di Sant’Agata ha reso ancor più grave una situazione già parecchio pesante in casa biancazzurra.

Cosa dice il regolamento in caso di ritiro dell’Akragas?

L’articolo 53 delle NOIF determina che: “qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa“. Tradotto, verrebbero sottratti tutti i punti alle squadre che giocando contro l’Akragas hanno pareggiato o vinto.

La nuova classifica del Girone I di Serie D in caso di ritiro dell’Akragas

In caso di ritiro dell’Akragas la classifica verrebbe stravolta con tanti cambiamenti di un certo peso. Il Siracusa perderebbe tre punti e a beneficiarne sarebbe la Reggina, che si avvicinerebbe a meno quattro e allontanerebbe Scafatese (-4), Sambiase (-3) e Vibonese (-3).

Reggina-Akragas, da calendario, è prevista il 9 marzo, Akragas-Siracusa il 13 aprile: in caso di ritiro dei biancazzurri, le due squadre osserverebbero un turno di riposo. Va da sè che, nonostante il gap che si accorcerebbe in classifica, gli amaranto avrebbero anche una gara in meno per recuperare punti sulla capolista. Matematica più vicina anche per tutti gli altri verdetti in ballo ovviamente.

Sarebbero addirittura 6 i punti in meno per Igea Virtus, Città di Sant’Agata e Castrumfavara. Quattro i punti in meno per il Locri. A furia di sottrarre punti c’è anche chi sorride. Il Ragusa, pur perdendo un punto, allungherebbe a +8 sulla zona Playout. Il Licata andrebbe a -4 dalla salvezza diretta.

Di seguito la nuova classifica del Girone I di Serie D nel caso in cui l’Akragas dovesse ritirarsi in settimana:

Siracusa 54 Reggina 50 Scafatese 44 Sambiase 43 Vibonese 42 Nissa 32 Paternò 31 Igea Virtus 30 Ragusa 28 Castrumfavara 24 Enna 24 Pompei 22 Sancataldese 20 Acireale 20 Locri 19 Licata 18 S.Agata 15

