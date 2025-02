Calabria protagonista a Sanremo 2025, Giannetta: “cena di gala a base di prodotti calabresi” | VIDEO

StrettoWeb

La Calabria grande protagonista a Sanremo 2025, dentro e fuori dall’Ariston. Se, infatti, sul palco Brunori Sas, cantautore di Cosenza, risulta uno degli artisti in gara più apprezzati, e il reggino Tormento ha portato la cultura rap old school in un format che quel tipo di rap lo ha sempre snobbato, fuori dalla gara è boom per le eccellenze culinarie calabresi. Una Calabria che delizia con i suoi sapori e si fa conoscere non solo in Liguria ma in tutto il resto d’Italia.

Intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il Consigliere Regionale Domenico Giannetta (Forza Italia) ha dichiarato: “una vetrina importante e la Regione Calabria ha deciso di essere partner istituzionale. Domani, presso Casa Sanremo, ci sarà nel pomeriggio un cooking show e la sera una cena di gala a base di prodotti tipici calabresi. Vogliamo portare un senso di ‘calabresità’ in Liguria, Regione in cui c’è una grande comunità calabrese“.

Giannetta ha sottolineato l’impegno del Presidente Occhiuto e dell’Assessore Gallo: “abbiamo una grande Regione, con grandissime potenzialità che però fino a tempo fa erano sottaciute ai più. La nostra è stata una politica di marketing per investire nella promozione della nostra Regione straordinaria in tutto. Abbiamo bellezze culturali, paesaggistiche, gastronomiche. Una Calabria Straordinaria. Dobbiamo dire grazie alla politica proattiva del Presidente Occhiuto e dell’Assessore Gallo“.

E in gara? “Facciamo il tifo per Dario Brunori, emblema della nostra Calabria. Dopo Aiello, un altro calabrese calca il palco dell’Ariston“, conclude Gallo.

