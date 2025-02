La scirubetta di Brunori, il pecorino crotonese: la Calabria vince a Sanremo

StrettoWeb

Il Pecorino Crotonese Dop porterà sicuramente fortuna a Brunori Sas al quale tutti i calabresi che non si vergognano della propria identità augurano non solo di vincere, ma di rilanciare dalla straordinaria vetrina internazionale di Sanremo l’immagine di una terra millenaria, identitaria e distintiva di qualità, come di qualità sono le strofe de L’albero delle noci, per l’Accademia della Crusca il miglior testo in gara alla 75esima edizione del Festival della Canzone italiana.

Fonsi: “pecorino sia portafortuna per Brunori”

Ne è convinta la squadra aziendale Fonsi di Paludi che anche quest’anno, nel solco di quella responsabilità sociale che la vede impegnata a promuovere il riscatto dei formaggi calabresi di qualità oltre i confini regionali, porterà e racconterà da protagonista il Pecorino Cortonese Dop, l’unico biologico dell’intera filiera, al Gran Galà Sanremo On Dentro al Festival, uno dei principali, prestigiosi e storici eventi collaterali del Festival della Canzone italiana partito ieri (martedì 11 febbraio).

Calabria oltre i clichè e l’icofobia

Brunori Sas come il Pecorino Crotonese Dop, in queste ore sono e saranno protagonisti a Sanremo, in vesti sicuramente diverse, ma entrambi ambasciatori di una Calabria autentica che va oltre ogni cliché, quella che non vuole essere malata di oicofobica, che compete su tutto alla pari e contribuisce ad una narrazione: il primo sul palco dell’Ariston, il secondo nella proposta gastronomica di un importante evento di gala.

Nel testo di Brunori c’è la scirubetta

“Sono cresciuto in una terra crudele dove la neve si mescola al miele | E le persone buone portano in testa corone di spine | Ed ho imparato sin da bambino la differenza fra il sangue e il vino | E che una vita si può spezzare per un pezzetto di carne o di pane“. È, questo, il passaggio della canzone “L’albero delle noci”, dove si nobilita l’immagine della scirubetta, dall’arabo Sherbet, letteralmente bevanda fresca, termine dal quale hanno origine anche le parole italiane sciroppo e sorbetto; ricetta dalle origini antichissime, la prima forma di gelato mai preparato.

Venerdì 14 al gran gala si cena con il pecorino crotonese DOP

Ospitato dal Morgana Victory Bay, raffinato e apprezzato ristorante vista mare nel cuore della Città dei Fiori, l’evento diretto da Gino Foglia si svolgerà venerdì 14, alla vigilia della conclusione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il Pecorino Crotonese Dop prodotto dalla Filiera Fonsi, nella versione dop fresco, semiduro e stagionato impreziosirà l’antipasto dello speciale menu di quattro portate con prodotti calabresi. La ricotta di pecora affumicata e secca sarà il valore aggiunto del primo piatto.

Nell’ambito dello stesso progetto, l’azienda calabrese è già e sarà, inoltre, tra i protagonisti del prodotto editoriale, L’ACS Magazine, in distribuzione in questa settimana tra gli ospiti, i vip e gli appassionati di musica, sia nella versione cartacea che digitale.

