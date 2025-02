Il piazzale E. Ferrari si riempie per il minibasket! E spunta la Nazionale | FOTO

StrettoWeb

Si è svolto anche l’ultimo degli eventi collaterali previsti per l’arrivo della Nazionale Italiana di basket a Reggio Calabria. Dopo la “palleggiata” che ha riempito il Corso di bambini e il Draft NBA Jr. unito allo spettacolo dei Dunking Devils, la mattinata odierna è stata dedicata al minibasket. Il piazzale Enzo Ferrari, antistante alla biglietteria del PalaCalafiore, è diventato un “palazzetto a cielo aperto” con tanti piccoli campi da basket installati temporaneamente per far divertire i bambini sotto l’occhio attento dello staff della Fip Calabria e dei genitori.

Dopo le 12:00, alla fine dell’allenamento previsto nella mattinata, i giocatori della Nazionale Casarin, Librizzi e Ferrari hanno fatto una gradita sorpresa passando per un rapido saluto e qualche foto con i bambini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.