Basket e spettacolo a Reggio Calabria: Draft NBA Jr. e show di schiacciate davanti ai Bronzi | FOTO e VIDEO

L’Italia di Basket è arrivata a Reggio Calabria per l’ultimo match delle qualificazioni a EuroBasket 2025 che si giocherà domani, domenica 23 febbraio, contro l’Ungheria. Si chiude un’assenza lunga 21 anni nella quale la città ha cullato il sogno di rivedere la Nazionale dal vivo. PalaCalafiore sold out, città in grande fermento: sarà molto più di una partita, si prevede una grande festa di sport come a Reggio Calabria non accadeva da tantissimi anni.

Diversi anche gli eventi collaterali che accompagnano la tre giorni azzurra in riva allo Stretto. Dopo la “palleggiata” di ieri che ha colorato il Corso Garibaldi (FOTO), quest’oggi si sono tenuti altri due eventi in contemporanea a Piazza Italia. Lo spazio di fronte al Museo Archeologico di Reggio Calabria, casa dei Bronzi di Riace, ha ospitato l’NBA Draft Junior che ha avvicinato tantissimi giovani atleti al mondo del basket a stelle e strisce con la consegna delle mitiche canotte delle franchigie USA.

A rendere tutto più spettacolare il Dunking Devils Show, l’esaltante show di schiacciate da parte del gruppo di fama internazionale che accompagna eventi sportivi di grande prestigio portando il gesto simbolo del basket su un livello di spettacolarità pazzesco!

Il Draft NBA Jr. a Reggio Calabria

Nel corso del Draft NBA Jr. le squadre giovanili calabresi sono state abbinate a una franchigia NBA.

Maschile

Boston Celtics – Basket YMCA Siderno

Brooklyn Nets – Basket Rosarno 2000

New York Knicks – Eutimo Basket Locri

Philadelphia 76ers – Aleandre Basket

Toronto Raptors – Lumaka

Chicago Bulls – Jumping Basket

Cleveland Cavaliers – Vis RC

Detroit Pistons – N. Basket Soccorso

Atlanta Hawks – Basket Pellaro

Charlotte Hornets – Kleos Basket

Miami Heat – Alan Basket Gioia Tauro

Orlando Magic – Pallacanestro Viola

Washington Wizards – Baby Stars Jolly

Denver Nuggets – Body Lab Roccella

Minnesota Timberwolves – Mater Domini Catanzaro

Oklahoma City Thunder – Micromega Cosenza

Portland Trail Blazers – CAB Cosenza

Golden State Warriors – Basket Lametia

Los Angeles Clippers – Pallacanestro Vibo

Los Angeles Lakers – Bim Bum Basket Rende

Memphis Grizzlies – Basket Belvedere

New Orleans Pelicans – Cest. Lamezia 2018

San Antonio Spurs – Pizzo Playground

Femminile

Oklahoma City Thunder – CCB Catanzaro Basket

Portland Trail Blazers – Lumaka RC

Utah Jazz – N. B. Soccorso RC

Golden State Warriors – Basket Pellaro

Los Angeles Clippers – Kleos Basket Lazzaro

Los Angeles Lakers – Baby Stars Jolly RC

Phoenix Suns – Junior Basket School CZ

