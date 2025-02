Reggina, tutto facile a Licata: difesa locale di burro, gli amaranto passeggiano e dilagano nel finale (0-4)

StrettoWeb

Tutto facile, ma sarebbe stato clamoroso il contrario. Contro la terzultima in classifica, ma soprattutto contro la peggior difesa del girone, la Reggina vince agilmente a una settimana dallo stop interno contro il Siracusa. Quest’ultimo che travolge il Locri e resta a +6. Partita già chiusa dopo 20 minuti, a Licata, e altra trasferta dai tre punti in Sicilia, per gli amaranto, i quali rimangono i migliori per punti conquistati fuori dalle mura amiche (otto successi). Nell’isola finisce 0-4, con due reti segnate nel finale.

La partita

Al netto di tanta buona volontà dei padroni di casa, nei primi minuti, basta il primo affondo ospite a dimostrare la fragilità della difesa siciliana, la quale si sfalda con troppa facilità: così Giuliodori ha la possibilità di arpionare il pallone dal limite e a piazzare alla sinistra del portiere, per lo 0-1. Sono passati pochi minuti. L’episodio sconvolge i piani del Licata, che aveva iniziato con una certa aggressività e la linea alta. Gli errori si moltiplicano, nella squadra di casa, in fase di costruzione, anche in zona pericolosa, e la Reggina ne approfitta per sferzare il colpo del KO. Renelus segna lo 0-2 a porta vuota ma è in fuorigioco; non è in offside, invece, al 23′, quando la butta dentro al sacco su respinta per il raddoppio. Non è ancora passata mezz’ora eppure la partita è praticamente già chiusa. Nella seconda parte di primo tempo, infatti, non succede praticamente nulla.

Nella ripresa, praticamente pure. Il Licata non fa niente per impensierire la difesa avversaria, alla Reggina ovviamente va bene così. Così ne esce fuori un secondo tempo noioso, dai ritmi più che bassi, senza alcun tipo di sussulto. La fiammata, dopo la marea di cambi da una parte e dall’altra, è nel finale, con il colpo di testa di Perri, il quale fissa lo 0-3. Campo fortunato, per l’attaccante, che quest’anno ha visto pochissimo il campo ma che nella scorsa stagione guidò la rimonta da 0-2 a 2-3 proprio a Licata. Il gol riapre gli spazi di una difesa di burro, quella locale, che subisce la quarta rete nel recupero, con Provazza. E il match finisce così.

