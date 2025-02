Serie D, Siracusa devastante: 7 reti al Locri! Colpaccio Scafatese a Sambiase, Vibonese KO. Risultati e classifica

StrettoWeb

Qualche scossone di troppo in questo pomeriggio di Serie D. La 24ª giornata, nel girone I, regala le sconfitte interne di Vibonese e Sambiase: la prima perde per 1-2 contro l’Igea Virtus; la seconda viene stoppata per 0-1 dalla Scafatese, per giunta con l’uomo in meno. Così i campani si prendono lo scettro del terzo posto, dietro a Siracusa e Reggina.

Incredibile il risultato della capolista, che dopo il colpo al Granillo rifila 7 reti al malcapitato Locri, senza allenatore da ieri per via delle dimissioni di Zito. Aretusei in gol con 7 marcatori diversi, a dimostrazione della grande qualità in ogni reparto. Non solo davanti, però, bensì anche dietro, quella siciliana è una squadra da record: solo 10 reti subite; non esiste – dalla Serie A alla Serie D – una compagine che ha subito meno reti. Il Siracusa resta a +6 dalla Reggina, che segna 4 reti al Licata, prova a rimanere in scia e tiene a discreta distanza le inseguitrici.

Risultati Serie D, 24ª giornata

Domenica 16 febbraio

Ore 14.30

Enna-Acireale 1-1

Paternò-Ragusa 0-2

Pompei-Sancataldese 1-0

Sambiase-Scafatese 0-1

Siracusa-Locri 7-0

Vibonese-Igea Virtus 1-2

Ore 15.00

Akragas-Sant’Agata 1-2

Licata-Reggina 0-4

Nissa-Castrumfavara 0-0

Classifica Serie D

Siracusa 57 Reggina 51 Scafatese 48 Sambiase 46 Vibonese 45 Igea Virtus 36 Nissa 35 Paternò 31 Castrumfavara 30 Ragusa 29 Enna 27 Pompei 25 Sancataldese 23 Locri 23 Acireale 23 Sant’Agata 21 Licata 19 Akragas 14

Prossimo turno Serie D (25ª giornata)

Domenica 23 febbraio (ore 14.30)

Acireale-Siracusa

Castrumfavara-Sambiase

Igea Virtus-Paternò

Locri-Pompei

Reggina-Enna

Sant’Agata-Licata

Sancataldese-Nissa

Scafatese-Vibonese

Ragusa-Akragas

