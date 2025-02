Reggina, dopo Licata parlano Ballarino, Praticò e Minniti ma non Trocini: “è un po’ incavolato…”

StrettoWeb

Ormai, dopo ogni fine gara, in casa Reggina parlano tutti: patron, presidente, dg. E’ stato così anche dopo la rotonda vittoria a Licata. Ai microfoni di Radio Febea, infatti, Ballarino, Minniti e Praticò. Obiettivo comune? Fare più punti possibili. Da evidenziare che non c’è mister Trocini, che non ha parlato neanche alla vigilia. Ballarino spiega perché. “Non guardiamo gli altri, ma a noi stessi, così da non avere rammarico. Il mister è arrabbiato per la sconfitta di domenica, ma ci sono altre dieci partita e l’obiettivo è raggiungere chi sta davanti, fare 30 punti e loro farne un po’ meno. Se poi sono più bravi di noi, penseremo ai playoff”.

Minniti e Praticò si complimentano con Perri e Provazza, tornati al gol dopo tanto tempo – anche perché poco impiegati – ed evidenziano la bella reazione. Anche per loro l’obiettivo è fare più punti possibili sperando in un passo falso del Siracusa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.