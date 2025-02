Miriam Leone completa la Trinacria: così la Sicilia si è presa la Rai e Sanremo

StrettoWeb

La Trinacria è completa. Dopo lo show di Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, autentici mattatori della seconda serata di Sanremo 2025 a suon di gag, battute e simpatiche gaffe, Miriam Leone ha aggiunto il pezzo mancante a completare il simbolo per eccellenza della Sicilia. La splendida attrice catanese ha incantato la platea del Festival con la sua grazia e la sua bellezza. Emozionata, con qualche lacrimuccia all’ingresso, Miriam ha salutato il figlio Orlando, primogenito nato nel dicembre 2023.

Superato l’impatto con la maestosità dell’Ariston, l’attrice catanese si è calata a pieno nella parte divertendosi insieme alla ciclonica Katia Follesa e alla simpatica Elettra Lamborghini formando un trio capace di unire bellezza e simpatia. Miriam Leone ha inoltre sponsorizzato la serie “Miss Fallaci“, che debutterà il 18 febbraio su Rai 1, nella quale interpreterà una giovane e inedita Oriana Fallaci.

Il Festival parla siciliano

Non solo i 3 co-conduttori. Ad arricchire la quota siciliana il talento di Alessandro Gervasi, il piccolo pianista che ha incantato l’Ariston sulle note di “Champagne” e dal giovane tuttologo del Festival, Samuele Parodi, piccola enciclopedia vivente che conosce tutte le curiosità di Sanremo. Senza dimenticare Pippo Balistreri, storico direttore di palco del Festival dal 1981.

In attesa della serata cover in cui la catanese Marcella Bella, accompagnata dai gemelli violinisti agrigentini Mirko e Valerio Lucia, interpreterà “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano; Simone Cristicchi e Amara canteranno “La cura” del compianto maestro siciliano Franco Battiato; mentre il siciliano Antonio Dimartino affiancherà Brunori Sas in un duetto che unirà le due sponde dello Stretto sulle note di “L’anno che verrà” di Lucio Dalla. Musica, comicità, estro, eleganza: la Sicilia si mostra in tutte le sue sfaccettature e conquista la Rai e Sanremo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.