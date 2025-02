Sanremo 2025, il siciliano Alessandro Gervasi incanta l’Ariston con “Champagne” | VIDEO

StrettoWeb

Riccioli biondi, sguardo tenero e un talento sconfinato. E deve compiere ancora 7 anni. Il piccolo Alessandro Gervasi incanta il Teatro Ariston di Sanremo con la sua arte. Orecchio assoluto fin da bambino, grande passione per la musica e un’abilità che ha sorpreso milioni di italiani in diretta tv. Il piccolo artista nato a Buseto Palizzolo, comune in provincia di Trapani, ha deliziato la platea suonando al pianoforte “Champagne” di Peppino di Capri.

Una canzone che ha fatto la storia della musica, così come il suo interprete, quel Peppino di Capri che il piccolo Alessandro interpreterà nella fiction Rai “Champagne”. A Carlo Conti ha regalato un disegno con scritto “Zio Carlo”, poi ha spiegato di voler andare a letto. Del resto, resta sempre un bambino seppur con il talento di un (piccolo) grande pianista.

GRANDIOSO! 👏🏽

Alessandro Gervasi a #Sanremo2025. “Champagne – Peppino Di Capri”, dal 24 marzo in prima serata su Rai1. pic.twitter.com/vU5gm8ByWC — Rai1 (@RaiUno) February 12, 2025

