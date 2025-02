Sa tutto di Sanremo! Il piccolo Samuele sorprende l’Ariston: è il figlio di una famosa attrice siciliana

StrettoWeb

“Ho trovato il conduttore del prossimo anno“. Carlo Conti non può far altro che commentare così, fra il serio e il faceto, quanto ha appena visto con i proprio occhi. Il piccolo Samuele Parodi sorprende il pubblico del Teatro Ariston di Sanremo rivelandosi una vera e propria enciclopedia umana del Festival. Sa tutto. Ma proprio tutto! Date, vincitori, canzoni, curiosità e non si limita solo a rispondere correttamente ma racconta anche i dettagli delle edizioni dal 1951 a oggi!

Il piccolo Samuele, 13 anni, siciliano, è figlio della famosa attrice Marica Coco, nativa di Zafferana Etnea. Il bambino, nonostante la tenera età, è un vero e proprio tuttologo del Festival e ha risposto correttamente sia alle domande di Carlo Conti che a quelle arrivate dalla platea. Come premio, il direttore artistico gli ha fatto presentare la canzone di Massimo Ranieri che il piccolo Samuele ha annunciato come un presentatore esperto dimostrandosi parecchio a suo agio su un palco che ha fatto tremare in molti. Ma del resto, lui lo conosceva già… benissimo.

