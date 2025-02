Italia-Ungheria, Diouf: “pubblico emozionante, peccato per la sconfitta” | VIDEO

StrettoWeb

“Non abbiamo rispettato le aspettative. L’Ungheria è arrivata preparata a questa partita, noi ci siamo accontentati della prestazione contro la Turchia, dovevamo metterci più energia. Sono comunque contento di quello che abbiamo fatto essendo una squadra giovane. Abbiamo sbagliato tanto ma in alcuni momenti abbiamo fatto molto bene, sono contento di questo raduno e dei miei compagni. Non siamo partiti con l’approccio giusto e loro ne hanno usufruito, anche perchè avendo lunghi molto grandi abbiamo sofferto a rimbalzo“. È quanto dichiarato da Mouhamet Diouf in mix zone al termine di Italia-Ungheria, partita persa dall’Italia al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Rispondendo alla domanda se con i big questa Italia può fare bene all’Europeo, Diouf ha dichiarato: “sì, assolutamente. Abbiamo fatto bene anche con i giovani, abbiamo fatto bene nelle altre gare, peccato per questa. Peccato per il risultato, il tifo è stato bello, molto accogliente, una bellissima emozione“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.