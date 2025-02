Italia-Ungheria, Bortolani: “ho portato tanti siciliani qui a Reggio, peccato per il risultato”

StrettoWeb

“Pubblico bellissimo, lo sapevamo. La partita non è andata come volevamo purtroppo, abbiamo giocato bene a momenti e non basta. Dobbiamo andare forti contro qualsiasi squadra. Siamo primi nel girone e ci prendiamo questo. Nel quarto quarto siamo mancati in difesa“. È il pensiero espresso da Giordano Bortolani al termine di Italia-Ungheria, gara persa dagli azzurri al PalaCalafiore.

“Le prospettive future? Siamo giovanissimi dobbiamo continuare su questa riga. Si aggiungeranno poi i big che tutti conosciamo, però questo gruppo deve rimanere perchè nei prossimi anni ci saremo noi e siamo il futuro. Tanti siciliani qui? Ho portato una quarantina di persone. Sono contento di venire qua. Sono siciliano, non calabrese, però ho cugini, amici anche in Calabria ed è bello vedere il sole che a Milano ogni tanto manca. Il pubblico di Reggio Calabria mi ha emozionato, sapevamo che era così“, ha concluso.

