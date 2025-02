“Grazie Reggio Calabria”, Datome saluta la città e posta una foto dei Bronzi

StrettoWeb

Italia-Ungheria è passata agli archivi. Una splendida pagina per il basket di Reggio Calabria, una grande notte di festa ben oltre il risultato sportivo che ha colorato di azzurro l’intera città. PalaCalafiore sold out con 7000 persone paganti più staff delle due squadre, tecnici, addetti ai lavori. Incontenibile il calore della città che ha accolto e coccolato la Nazionale assente sulle rive dello Stretto da 21 anni.

Gigi Datome, già presente a Reggio Calabria nelle scorse settimane per il progetto Fip “Ogni Regione Conta”, è tornato in città accompagnando la Nazionale in qualità di “Capo Delegazione”. Un gradito ritorno quello dell’ex capitano azzurro, oggi perfettamente calato nelle vesti di dirigente. Bagno di folla per lui dopo la “palleggiata” del venerdì con tantissimi bambini che lo hanno fermato per foto e autografi in Piazza Italia. Tanti applausi domenica sera, come fosse uno dei giocatori in campo.

Dopo che la Nazionale ha lasciato Reggio Calabria, Datome ha salutato la città sui social facendo un piccolo recap: “grazie ragazzi, grazie Reggio Calabria! Una settimana azzurra che ci consegna il primo posto nel girone in attesa dei sorteggi di fine marzo. Tanti giovani che hanno onorato al meglio la Maglia Azzurra con impegno e serietà. Complimenti a Sasha Grant e Saliou Niang per l’esordio assoluto!“. Allegate al post una serie di foto dei momenti vissuti a Reggio Calabria fra le quali spicca quella al Museo Archeologico Nazionale che ritrae uno dei Bronzi di Riace.

