Finale Sanremo 2025: come funziona il voto? Le giurie, le classifiche precedenti e la top 5

StrettoWeb

Grande attesa per la finale di Sanremo 2025 che andrà in scena questa sera al Teatro Ariston. Fin qui sono state svelate solo tre top 5 e una sola top 10, quella della serata Cover che però ha fatto gara a sè. Non c’è un vero e proprio favorito, o meglio, i distacchi sono davvero minimi. Fin qui la stampa ha votato nella prima serata, nelle altre due successive radio e pubblico. Le preferenze, stranamente, sono state più in linea del solito. Ma stasera toccherà a tutte e tre le giurie votare e le dinamiche potrebbero cambiare.

Come funziona il voto della finale di Sanremo 2025?

Dopo aver assistito a tutte le esibizioni dei 29 cantanti in gara, verrà svelata, per la prima volta, l’intera classifica generale dalla 29ª alla 6ª posizione frutto del voto della sala stampa, tv e web (33%), della giuria delle radio (33%) e del televoto del pubblico (34%). Peseranno anche i voti delle precedenti serate (tranne la serata cover).

Per stabilire la top 5 verrà eseguita una nuova votazione fra sala stampa (33%), giuria delle radio (33%) e televoto (34%) unicamente per i 5 cantanti rimasti in gara. La somma dei voti di tutte le tre componenti, sommate ai voti della precedente classifica generale, decreterà la canzone vincitrice di Sanremo 2025.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.